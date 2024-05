Lazio, social invasi dalla rabbia dei tifosi: "Indegni e ridicoli, via tutti"

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Si conclude con un pari l’ultima giornata di campionato per la Lazio che in casa non è riuscita a battere il Sassuolo già retrocesso in B. Un punto che consente ai biancocelesti di qualificarsi in Europa League, ma che non soddisfa affatto i tifosi. L’ennesima prestazione deludente di una stagione travagliata fatta di occasioni e punti persi e non solo. Un epilogo brutto di una serata che ha regalato emozioni forti con l’omaggio a Eriksson e l’addio a Felipe Anderson. Gli applausi infatti, sono solo per loro due. Sui social i supporter hanno manifestato tutta la loro indignazione per come sono andate le cose: “Vergognosi anche oggi”, “Via tutti, Tudor compreso”, “Stagione vomitevole”, “Indegni”, “Finalmente è finito, campionato vergognoso”, “Vergognosi, indegni e ridicoli”, “Che tristezza”, “Questa partita riassume la stagione di m***a”. Questi sono i messaggi più frequenti lasciati dagli utenti sotto l’ultimo post condiviso dal club e che riflettono a pieno il clima che si respira non solo all’Olimpico.

