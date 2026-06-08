Lazio, soldi in arrivo? Muriqi a un passo dal Fenerbahce: la situazione
Ci siamo per Muriqi al Fenerbahce. Il via libera sarebbe arrivato dalle ultime elezioni per il presidente del club: ha vinto Aziz Yildirim, che aveva promesso ai tifosi proprio l'arrivo del centravanti kosovaro dal Maiorca.
Ora l'affare potrebbe concludersi positivamente per la società turca, il che farebbe felice anche la Lazio. Al momento della cessione dell'attaccante, infatti, i biancocelesti si erano riservati il 45% sulla sua futura rivendita. Come riportato da COPE in Spagna, la cifra finale dell'affare dovrebbe attestarsi intorno ai 15,5 milioni di euro. Muriqi, invece, firmerà un contratto fino al 2029.
Se le cifre dell'operazione dovessero essere confermate, il club biancoceleste incasserebbe circa 7 milioni di euro. Visti i problemi con il bilancio, il possibile mercato a saldo zero, una somma del genere farebbe un gran comodo alle casse capitoline.