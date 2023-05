Lazio, sono 20 i clean sheet stagionali: il record in Serie A

La Lazio torna a vincere e lo fa in una gara cruciale per la sua corsa Champions. Alla squadra di Sarri basta la rete di Immobile su rigore per mandare ko l'Udinese e conquistare tre punti importantissimi e portarsi nuovamente al terzo posto. Non solo, i biancocelesti sono diventati la quarta squadra nell’era dei tre punti a registrare almeno 20 clean sheet stagionali in Serie A, dopo la Roma (nel 2003/04 e nel 2013/14), il Milan (nel 2010/11) e la Juventus (nel 2011/12, nel 2013/14, nel 2015/16 e nel 2017/18, mentre nel torneo in corso è a 19). In tutta la storia della competizione, solo due formazioni hanno tagliato questo traguardo senza chiudere il torneo nelle prime due posizioni in classifica: il Modena 1947/48 (5°) e la Juventus 1965/66 (5ª).

Non solo, Ivan Provedel ha eguagliato il record finora detenuto dall'ex biancoceleste Silvano Martina che lo aveva conquistato in Serie B.