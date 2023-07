Lazio, sorpresa dalla Spagna: "Salta l'amichevole contro il Barcellona!"

Fonte: Niccolò Di Leo - Lalaziosiamonoi.it

Al contrario di quanto emerso inizialmente, non sarà la Lazio a giocare il Trofeo Gamper contro il Barcellona. Secondo quanto arriva dalla Spagna, più precisamente da Catalunya Radio, ad affrontare il club spagnolo non saranno i biancocelesti, bensì il Tottenham. La sfida tra blaugrana e Spurs, organizzata per il 9 agosto, sancirebbe la chiusura del difficile pre-campionato del Barça, che li vedrà affrontare anche Juventus, Arsenal, Real Madrid e Milan. Non c'è traccia, dunque, della Lazio di Maurizio Sarri che, al contrario di quanto fatto per l'amichevole del 3 agosto contro l'Aston Villa, non aveva mai accennato alla partecipazione nello storico trofeo blaugrana.