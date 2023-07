Lazio, Sow è l’uomo ovunque: il dato impressionate della Bundesliga

La Lazio ha chiuso il secondo colpo in entrata dell'estate, Sarri avrà presto il suo nuovo mediano. Preso Sow dall'Eintracht Francoforte che incasserà circa 16 milioni di euro. Il club biancoceleste si assicura le prestazione di un centrocampista che può giocare in tante posizioni sulla linea mediana, meglio dire un tuttocampista. Il suo ruolo naturale è davanti alla difesa ma il suo dinamismo e la sua tenuta atletica lo rendono un giocatore molto duttile. In Germania ha praticamente giocato sempre a due al fianco di un compagno di reparto più tecnico e con caratteristiche più offensive. Sacrificio e letture preventive le sue qualità principali: in Inghilterra lo chiamerebbero il classico calciatore box to box. Non lo dicono solo gli addetti ai lavori, ma anche i numeri. Impressionante la sua heat map nella sua ultima stagione di Bundesliga. Djibril Sow corre praticamente per tutto il campo, è stato l'uomo ovunque per l'Eintracht e può diventarlo presto per la Lazio. Manca un calciatore con queste caratteristiche nel pacchetto dei centrocampisti biancocelesti. Sui social sta girando questa mappa che fa veramente paura e i tifosi laziali già sognano e ci scherzano su: "Il mondo è ricoperto al 70% di acqua, il restante 30% da Sow", oppure "Si ma dov'è quella di Sow? Io qua vedo quella di Kante nel 2021".

DI SEGUITO LA HEAT MAP DI SOW IN BUNDESLIGA