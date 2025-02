Lazio, Spalletti su Zaccagni: "Sta andando molto bene, uno come lui..."

TUTTOmercatoWEB.com

RASSEGNA STAMPA - Dopo quattro mesi dall'ultima, si avvicina la prossima sosta per le Nazionali, con la settimana di stop che andrà dal 17 al 25 marzo. L'Italia torna a giocare la Nations League, più precisamente i quarti di finale, con la doppia sfida contro la Germania in programma il 20 e il 23 marzo. Per l'occasione, Il Messaggero ha raggiunto il ct Luciano Spalletti per parlare degli azzurri e delle possibili scelte sui convocati, basate naturalmente sul rendimento stagionale.

Spalletti afferma che quanto fatto fino ad ora lo soddisfa e lo stesso vale per il modulo scelto, ma forse bisogna migliorare qualcosa nella zona degli esterni: il ct vuole infatti calciatori che sappiano saltare l'uomo e rompere le linee avversarie quando superarle sembra impossibile. Uno con queste caratteristiche è Chiesa, ma la sua stagione in Inghilterra non sta andando bene ed è a tal proposito che nel discorso è stato inserito Mattia Zaccagni. Il ct ha elogiato il capitano della Lazio sostenendo che "sta andando molto bene, è uno che ti dà alternative". Complimenti che faranno sicuramente piacere al numero 10 biancoceleste, che sta vivendo una stagione straordinaria e spera di potersi imporre anche in Nazionale.