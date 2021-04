Lazio - Spezia, le condizioni della caviglia di Luis Alberto prima e dopo - FOTO

Dopo la vittoria importante quanto sofferta maturata contro un mai dopo Spezia, la Lazio può finalmente esultare. Sorpasso sulla Roma e in piena corsa per un posto in Champions League. Luis Alberto invece dà per prima cosa degli aggiornamenti sulla sua caviglia. Lo spagnolo non doveva nemmeno giocare invece ha dato una mano alla squadra nella ripresa. Il numero 10 di Inzaghi ha pubblicato su Instagram le condizioni della sua caviglia, visibilmente acciaccata, prima e dopo il match.