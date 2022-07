Lazio, spopola sul web la foto di Romagnoli e Sarri in allenamento

Una foto che ha fatto impazzire i tifosi della Lazio, raffigurante Romagnoli e Sarri, e che ha spopolato nel mondo biancoceleste e sul web...

Fonte: Niccolò Di Leo - Lalaziosiamonoi.it

E' già Romagnoli-mania in casa Lazio e non poteva andare diversamente. L'arrivo del difensore nella Capitale ha fatto gioire tutti i tifosi biancocelesti, che sui social hanno sfogato la loro passione. La stessa società ha pubblicato video e foto che ritraevano il nuovo difensore, scatenando commenti, like e condivisioni. Tra tutte c'è una foto che ha spopolato veramente sul web, una tra le prime uscite questa mattina, durante la prima seduta giornaliera, e che ha colpito tutti i Laziali. In questa immagine è raffigurato il mister Maurizio Sarri che tiene Romagnoli per la maglia, con l'obiettivo di posizionarlo correttamente in campo. Il motivo per il quale il mondo Lazio è impazzito è chiaro: due dei personaggi più amati della squadra, raffiguarati nella medesima foto. E' la rappresentazione del Comandante e del "figliol prodigo" insieme, che si preparano a far sognare il popolo biancoceleste e a riportare la Lazio dove merita.