Lazio, squadra al lavoro a Formello: i campi però restano vuoti - VIDEO

Si torna a lavorare nel centro sportivo di Formello. Questa mattina la squadra si è riunita in palestra, come mostra il post social della società, per dei test di forza e cardio-polmonari. Dopo la giornata di riposo concessa ieri dal mister Maurizio Sarri, domani la squadra farà ritorno in campo per riprendere il lavoro lasciato in sospeso prima dell'amichevole contro il Girona.

Mattinata dedicata a test di forza e cardio-polmonari per la Prima Squadra della Capitale



