Lazio, squadra contro Sarri: ecco i punti incriminati

RASSEGNA STAMPA - Se da una parte Maurizio Sarri ha tuonato e ha chiesto ai giocatori di tirare fuori gli attributi ("Chi non mi vuole vada da Lotito", dall'altra i giocatori non sono da meno. La sensazione è che il rapporto sia ai minitmi termini, quasi come se i giocatori avessero una crisi di rigetto del gioco del tecnico toscano. Secondo l'edizione odierna de Il Corriere dello Sport, la squadra avrebbe chiesto addirittura un cambio modulo. La squadra vorrebbe virare sul 4-2-3-1 o sul 4-3-1-2. La richiesta sarebbe stata avanzata sempre nella riunione di mercoledì. Con il rombo però ci rimetterebbero le ali, per quanto disarmate e disarmanti. Il tecnico ha respinto l'idea. Lo spogliatoio recepisce con meno sopportazione rimbrotti e ammonimenti, paternali. Tante accuse, poche assunzioni di responsabilità.

Non è finita qui perché, come riporta anche Il Messaggero, ora i giocatori non sopportano più un gioco monotono, che non li valorizza appieno né i toni comunicativi forti di Mau dentro lo spogliatoio. Insomma una situazione che sembra andare in un'unica soluzione, ma la speranza è che il vento possa cambiare per poi tirare le somme a giugno. La squadra, inoltre, ieri ha chiesto a Sarri di alleggerire pure i carichi di ogni seduta.

