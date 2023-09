Lazio, squadra rinata al Maradona: il segreto di Sarri

RASSEGNA STAMPA - Dopo una partenza horror, la Lazio ha rialzato la testa trovando una super vittoria in trasferta contro i campioni d'Italia in carica del Napoli. Al Maradona si è vista finalmente una grande squadra, consapevole, matura e ben messa in campo. Come riporta Il Corriere dello Sport, la squadra è rinata grazie a una mossa di Sarri. Il segreto infatti, oltre che nell'atteggiamento, sta nell'aver equilibrato le fasce. Non più la spinta di Lazzari ma l'esperienza da una parte di Marusic e dall'altra di Hysaj. Sono riusciti ad arginare quasi completamente gli attacchi esterni dei partenopei oltre a garantire una copertura difensiva migliore a due che amano spingere come Zaccagni e Felipe Anderson. Sono stati due dei migliori nell'ultimo turno di campionato, adesso sono impegnati con le rispettive nazionali. Torneranno presto in biancoceleste per dare una mano a Sarri e alla squadra che ha dimostrato di aver bisogno di loro.