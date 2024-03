Lazio, squalifiche in vista: Sarri in ansia, con l'Udinese sarà emergenza

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Testa al Bayern, ma quante ripercussioni sul campionato della Lazio. Il ko contro il Milan porta con sé molte preoccupazioni per la prossima giornata: Pellegrini, Marusic e Guendouzi sono stati espulsi ieri sera e quindi salteranno il match con l'Udinese in programma lunedì prossimo. Non solo, la paura è che il terzino e il centrocampista - rosso diretto - possano essere puniti con più di un turno di stop: in Serie A, dopo la sfida all'Olimpico con i friulani, si affronteranno il Frosinone in trasferta e la Juventus in casa. Poi sarà la volta del derby. Solo con il comunicato del giudice sportivo, tra l'altro, si capirà se verranno pagate ripercussioni della rissa a fine partita. Una cosa è certa: contro i bianconeri la Lazio tornerà a essere in emergenza.