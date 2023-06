Lazio, stagione incredibile per Zaccagni: un dato colpisce più di tutti

Fonte: Niccolò Di Leo - Lalaziosiamonoi.it

Nel giorno del suo compleanno Zaccagni non festeggerà solo i 28 anni, ma anche la grande stagione di cui è stato assoluto protagonista. Se la Lazio, infatti, ha centrato l'obiettivo Champions League, e per giunta da seconda in classifica, gran parte del merito è anche suo. A confermarlo, d'altronde, sono gli incredibili numeri dell'attaccante biancoceleste, arrivato per la prima volta in doppia cifra (sia di gol, che di assist). Basti pensare che le 10 reti realizzate in questo campionato hanno fruttato alla Lazio 22 punti (7 decisive per la vittoria, 1 per il pareggio) e solo in 2 casi, andando in gol, Zac non ha contribuito nel portare punti a casa (Napoli e Salernitana). E' in questa fase che si concretizza il salto di qualità dell'ala di Sarri: Zaccagni non solo ha imparato ad attaccare la porta, come gli chiedeva il mister, trovando molto più facilmente il gol, ma è riuscito a diventare molto più incisivo e decisivo.