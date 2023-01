Lazio, Starcks e Immobile volano con i Token: la vetta è occupata da...

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Prosegue spedito e a grandi numeri il progetto Starcks di Ciro Immobile. Infatti, da stamattina alle ore 11 è possibile acquistare e scambiare liberamente gli Star Player Token. Tutti i token presenti registrano volumi in acquisto positivi. Come sottolinea l'Adnkronos, guida la corsa il centrocampista del Sassuolo Davide Frattesi che - grazie alle sue prestazioni e ai rumors di mercato - attualmente è il top gainer di giornata con un rialzo di oltre il 20%, seguito da vicino dall'attaccante della Lazio Ciro Immobile a +15,80%. Premiata inoltre dagli utenti la trasparenza scelta dalla piattaforma che, da subito, ha scelto di rendere pubblico l’order book, ovvero la lista degli ordini aperti per ogni token. In questo modo, gli utenti possono capire in ogni momento lo stato del token ed il dettaglio dei movimenti in acquisto e in vendita. Si è tuttavia solo all’inizio e, già in questa settimana, arriveranno altri due giocatori ad arricchire l’offerta degli Star Player Token presenti in piattaforma.