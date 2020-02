Lazio, Stendardo: "L'assenza di Lulic pesa, è l'anima della squadra. Vedremo Jony..."

ULTIME DA FORMELLO FORMELLO - LAZIO, BASTOS IN GRUPPO. LULIC ANCORA FERMO FORMELLO - Primo allenamento con vista sull’Inter, alle 15.30 inizia la preparazione alla partita di domenica. Subito una notizia positiva: Bastos è già tornato in gruppo dopo il forfait di Parma. Si era fermato alla vigilia per un trauma al piede.... FORMELLO - Primo allenamento con vista sull’Inter, alle 15.30 inizia la preparazione alla partita di domenica. Subito una notizia positiva: Bastos è già tornato in gruppo dopo il forfait di Parma. Si era fermato alla vigilia per un trauma al piede.... WEBTV VIDEO - PARMA-LAZIO 0-1, IL GOL DI CAICEDO CON L'URLO DI ZAPPULLA Il direttore torna a urlare come un matto dopo la breve pausa dovuta allo 0-0 casalingo col Verona. La Lazio espugna il Tardini. Eccolo l'urlo di Zappulla nel raccontare il gol della pantera, Felipe Caicedo. CLICCA QUI PER IL VIDEO DEI GOL O SCORRI A FINE ARTICOLO... Il direttore torna a urlare come un matto dopo la breve pausa dovuta allo 0-0 casalingo col Verona. La Lazio espugna il Tardini. Eccolo l'urlo di Zappulla nel raccontare il gol della pantera, Felipe Caicedo. CLICCA QUI PER IL VIDEO DEI GOL O SCORRI A FINE ARTICOLO... VOCI DI MERCATO CALCIOMERCATO LAZIO, REAL MADRID SU MILINKOVIC. JAMES RODRIGUEZ NELL'AFFARE? Il Real Madrid è pronto a farsi nuovamente sotto per Milinkovic. Zidane è ancora alla ricerca di un centrocampista e, tramontata l'idea Pogba, il gigante serbo sarebbe il calciatore perfetto per i blancos. Secondo il sito Don Balon,... Il Real Madrid è pronto a farsi nuovamente sotto per Milinkovic. Zidane è ancora alla ricerca di un centrocampista e, tramontata l'idea Pogba, il gigante serbo sarebbe il calciatore perfetto per i blancos. Secondo il sito Don Balon,...