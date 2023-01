Lazio, Stendardo: "La squadra ha fatto passi avanti. A Lecce per vincere..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Federico De Luca

L'attesa è finalmente giunta al termine. Dopo due mesi di stop mercoledì 4 gennaio torna in campo la Serie A e la Lazio nel primo impegno del 2023 sfiderà il Lecce di Baroni in trasferta. Sul tema è intervenuto l'ex biancoceleste Guglielmo Stendardo che ai microfoni di Radiosei ha così affermato: "Dopo 53 giorni è difficile prevedere la reazione di un gruppo alla ripresa delle operazioni. Secondo me la Lazio ha capito quali sono le sue possibilità, ma deve cercare di limare i difetti di continuità, soprattutto a livello mentale. Se continua così, quest’anno la Lazio può arrivare tranquillamente in Champions. Il miglioramento in questo campionato i passi falsi sono stati veramente pochi, è stato fatto un passo in avanti".

LECCE - "A Lecce non è mai facile giocare, Sarri lo sa e credo l’abbia trasferito ai suoi ragazzi. Baroni ha creato una difesa solida e un attacco pericoloso nelle ripartenze. E’ chiaro che la Lazio deve fare la Lazio, per poter vincere la partita".