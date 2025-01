Lazio, Stendardo: "Nell'ultimo periodo fase difensiva in calo, Marusic..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Federico Gaetano

Brutta battuta di arresto quella maturata dalla Lazio uscita sconfitta dal confronto con la Fiorentina che si è disputato all'Olimpico. Fatale per i biancocelesti l'approccio sbagliato al match che, nonostante il secondo tempo positivo, ha indirizzato la gara in favore dei viola. Sulla prestazione della squadra di Baroni si è così espresso Guglielmo Stendardo ai microfoni di Radiosei: "Peccato, anche stavolta l’approccio alla gara non è stato dei migliori e questo ha condizionato il resto della sfida. Nell’ultimo periodo succede spesso, non si possono lasciare i primi 20′ agli avversari, soprattutto se sono Fiorentina, Inter e Como. Marusic lo stimo molto, è veloce, bravo sia in fase difensiva che offensiva, però il suo disimpegno iniziale contribuisce alla loro rete; Pellegrini contribuisce sul secondo gol".

DIFESA - "Il calcio è fatto di due fasi, poi ci sono le palle inattive che possono condizionare. La fase di non possesso la Lazio la fa molto bene, anche con quattro attaccanti, però poi quando perde palla deve essere in grado di fare la stessa pressione e deve essere aggressiva in fase difensiva. Questo la Lazio lo ha fatto nella prima parte di stagione, nell’ultimo periodo la fase difensiva non è la stessa quindi puoi attaccare quanto vuoi, puoi avere lo spirito offensivo che ti caratterizza, ma poi devi avere anche quella voglia, quella cattiveria, anche quando non hai la palla; è in quel momento che devi fare molta più attenzione. Bisogna difendere e attaccare di squadra, tutti insieme. Quando i reparti si scollegano, iniziano o problemi, non soltanto della Lazio, ma di ogni squadra".

STAGIONE - "La stagione è comunque positiva, ma non più come nella parte iniziale del campionato: lì non solo la Lazio attaccava, faceva tanti gol e stava alta in classifica, ma difendeva anche bene. Nelle ultime partite, soprattutto in casa, agli avversari la Lazio ha lasciato tanti spazi, tante possibilità di ripartire in contropiede. E poi le squadre hanno anche studiato i biancocelesti".