Lazio, stop Immobile: Sarri prepara due alternative per l'attacco

RASSEGNA STAMPA - Si ferma Ciro Immobile. Stop di almeno 15/20 giorni per il capitano della Lazio che verrà valutato costantemente per capire meglio i tempi di recupero precisi. Intanto Sarri prepara le alternative per l'attacco biancoceleste. Senza il 17 lì davanti ci sono due possibili soluzioni.

Come riporta Il Corriere dello Sport, la prima, quella più ovvia, è Castellanos. L'argentino potrebbe trovare molto più spazio in queste settimane e riacquisire quella brillantezza di inizio stagione. Occhio alle possibili sorprese. Il Comandante starebbe pensando, infatti, anche a una soluzione già intrapresa in precedenza.

Attenzione alla carta possibile Felipe Anderson falso nove con Zaccagni e Isaksen sugli esterni per non dare punti di riferimento. Il tecnico della Lazio ormai è uno specialista in questo, chiedere a Mertens per conferma. Dopo il match con il Frosinone, in programma un vertice di mercato tra staff e dirigenza. La priorità è un centrocampista.