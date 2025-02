Lazio, Stramaccioni: "Castellanos? Il più sottovalutato, ma uno così lo vorrei..."

Alle 18 il fischio d'inizio di Lazio - Napoli, gara attesissima in questa venticinquesima giornata. Uno scontro diretto che mette in palio punti preziosissimi per entrambe, sia per la lotta scudetto sia per la corsa Champions. Sarà il campo a dare il verdetto finale, ma nel frattempo direttamente dall'Olimpico Stramaccioni, che racconterà la sfida, ha detto la sua sul momento dei biancocelesti: "La Lazio ha il compito di mettere una ciliegina sul percorso straordinario che ha fatto in questa stagione. Ne ha vinte due su due Baroni, ma in Coppa Italia va sottolineato il ricco turnover. Pedro? Sicuramente Dia non è al 100%, Pedro è in un momento magico. Può dare imprevedibilità e sparigliare di più alle spalle di Castellanos, ma il Napoli ha nel centrocampo un punto di forza Lobotka-Anguissa-McTominay. Castellanos è tra i più sottovalutati nella sua squadra, gioca nel terzo miglior attacco della Serie A ed è merito di Baroni. Un attaccante così lo voglio sempre in campo, ha un carattere e una garra che trascina. Poi, c’è questa intesa con Pedro che può essere un elemento in più”.

