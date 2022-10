Lazio, Suor Paola a tu Que Vales per una buona causa: i dettagli

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Ospite di Tu Si Que Vales e protagonista di un simpatico siparietto con Sabrina Ferilli Suor Paola si è fatta portavoce di un’altra importante iniziativa condivisa con la Lazio. "Il progetto Sisters Team lo conosciamo bene. Questa estate abbiamo visto la squadra di calcio delle suore scendere in campo per l’evento “Insieme per la pace”, all’Olimpico. Solidarietà, fratellanza e attenzione ai meno fortunati. Con questo scopo scende sempre in campo il team ‘guidato’ da Suor Paola, da sempre legata ai nostri colori e alla S.S. Lazio. In particolare, dal 24 maggio scorso la squadra gioca per raccogliere fondi per realizzare un nuovo reparto di pediatria oncologica in Ucraina, appena il conflitto cesserà.

Ieri le Sisters sono “scese in campo” sugli schermi di tutta Italia, all’interno della quarta puntata di Tu Si Que Vales, in onda su Canale 5, per sfidare i giudici del talent. Indosso, immancabilmente, la maglia della S.S. Lazio associata alla straordinaria iniziativa di solidarietà.

Al termine dell’esibizione c’è stato spazio anche per un altro episodio di scherzosa sportività: Sabrina Ferilli, che da tempo manifesta la sua fede giallorossa, ha indossato la sciarpa biancoceleste donatale da Suor Paola", questo il comunicato apparso sul sito della società.