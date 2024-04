Lazio, Tacchinardi: "Le scelte di Tudor mi hanno sorpreso. Pensavo che..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Igor Tudor e Alessio Tacchinardi hanno per anni condiviso lo spogliatoio della Juventus. Dal 1998 al 2005 sono stati compagni di squadra vincendo in bianconero due Scudetti, due Supercoppe Italiane e in ambito internazionale una Coppa Intertoto. Legati da una profonda amicizia, spesso si è parlato di una loro possibile collaborazione tecnica a guida di una squadra. Ipotesi che sembrava valida in estate, ma che alla fine non si è concretizzata quando il tecnico croato a marzo si è trasferito sulla panchina della Lazio. Intervenuto ai microfoni di dotsport.it, l'ex centrocampista ha espresso il desiderio un giorno di ritrovarsi con Tudor, per poi dire la sua sul lavoro che sta svolgendo sui campi di Formello:

"Mi piacerebbe un giorno lavorare con Igor perché lo stimo tantissimo. Ora però gli faccio solo un grande in bocca al lupo. La sua fase difensiva? Vuole una difesa elastica, spesso la squadra difende a 4 in realtà. Non è il classico 3-4-2-1. Mi ha anche un po’ sorpreso ad essere sincero perché pensavo che sarebbe stato più drastico nel cambiamento rispetto a Sarri. Guendouzi e Kamada, o Vecino, si abbassano molto, diventano quasi un centrale aggiunto con i due braccetti della difesa a tre che si trasformano in terzini. Evidentemente ci vorrà tempo per vedere la squadra che ha in mente. In campionato, contro la Juve, la Lazio ha giocato una partita con l’intensità che piace a lui. Anche in Coppa Italia, a Torino, ha fatto un buon primo tempo. Nella ripresa però ho visto gli scheletri della Lazio di Sarri. La squadra non ha ancora abbandonato i dettami del vecchio allenatore. Il buco che Casale prende sul gol di Chiesa, facendosi infilare da un lancio centrale da 50 metri, è grave. Cosa manca ai biancocelesti? La Lazio ha bisogno del suo miglior Immobile. L’attaccante centrale è il punto di riferimento per Tudor. Se lui non funziona, la squadra fatica".

JUVE - "Mi sembra una squadra con un’identità chiara. Vive sugli episodi. Brutto primo tempo con la Lazio in Coppa Italia, bellissimo secondo tempo. Non capisco però questi alti e bassi. Martedì ha dimostrato di poter fare bene. Ma non ha continuità. Se mi piace Allegri? Lui è questo. Piaccia o non piaccia. La società deve fare delle valutazione e capire se si vuole continuare con la sua filosofia. Ma lui è quello che rende la squadra sorniona, la tiene bassa e gioca in contropiede. Se piace, bene. Ma va accettato per quel che è".