Lazio, Tacchinardi: "Tudor è un bel martello con i giocatori, sono curioso"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Lazio e Juventus sono pronte a sfidarsi all'Olimpico nel big match che vedrà protagonista la squadra di Tudor e quella di Allegri. Entrambe hanno come obiettivo la vittoria: i biancocelesti per iniziare con il piede giusto dopo il cambio in panchina, i bianconeri per uscire dalla crisi che coincide con un ko e due pareggi.

Sulla sfida ecco le parole di Alessio Tacchinardi a La Stampa: "Sarà una sfida molto impegnativa, considerando che Tudor dovrà modificare la mentalità instaurata da Sarri e non esiste una soluzione immediata per farlo. Tuttavia, Igor è un eccellente allenatore e questo passo rappresenta l’ultimo gradino per diventare un grande tecnico. Sono curioso. Quando cambi allenatore è un'incognita anche per gli avversari, poi c'è sempre una scossa e la Lazio gioca in casa. Vero che non ha avuto tanti giocatori a disposizione, ma Igor è un bel martello e non andrà a snaturarsi: Lotito l'ha preso per le sue caratteristiche e ora ci sarà anche un casting su chi può restare, quindi vedremo un'altra Lazio e per la Juve sarà tosta".