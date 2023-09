Lazio, tanti auguri a Dejan Stankovic: il serbo compie 45 anni

Fonte: Antonio Pilato - Lalaziosiamonoi.it

Ricorrenza importante per Dejan Stankovic. L'ex centrocampista della Lazio attualmente allenatore del Ferencvaros (prossimo avversario in Conference League della Fiorentina) compie oggi 45 anni. La sua carriera da calciatore è stata notevole e ricca di successi e in mezzo la campo già ai suoi tempi era difficile trovare dei centrocampisti con le sue innumerevoli qualità. Fisicità, qualità, visione di gioco, inserimenti e tiri dalla distanza ne hanno fatto uno dei giocatori più completi dell'intero panorama calcistico, ragion per cui la sua bacheca personale è ricca di trofei. All'ombra del Colosseo tra il 1998 e il 2004 ha vinto 1 Scudetto, 2 Coppe Italia, 2 Supercoppe Italiane, 1 Coppa delle Coppe e 1 Supercoppa Europea. All'Inter ha conosciuto la gloria eterna grazie al triplete del 2010. Adesso si sta districando nel complicato mondo degli allenatori e dopo aver condotto Stella Rossa e Sampdoria da poco ha deciso di sposare la causa del club di Budapest. Tanti auguri Deki!