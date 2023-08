Lazio, tanti auguri a Kamada: il giapponese spegne 27 candeline

Fonte: Antonio Pilato - Lalaziosiamonoi.it

Primo compleanno da laziale per Daichi Kamada. Il centrocampista giapponese festeggia i 27 anni con l'aquila sul petto. Nato a Ehime il 5 agosto del 1996 dopo aver mosso i primi passi nel Sagan Tosu nel 2017 è arrivato all'Eintracht Francoforte, ma nella stagione successiva ha giocato in prestito al Sint-Truiden in Belgio. Nel 2019 il ritorno in Germania è l'ascesa definitiva con le vittorie della Coppa di Germania e soprattutto dell'Europa League nel 2022 vinta da assoluto protagonista. Adesso il Samurai del Sol Levante è pronto a dare il suo apporto anche alla Lazio nella stagione in cui i biancocelesti si apprestano ad affrontare la Champions League. Tanti auguri Daichi. Di seguito il post di auguri della società biancoceleste.