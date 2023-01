Lazio, tanti auguri a Marco Parolo: l'ex centrocampista compie 38 anni

Fonte: Antonio Pilato - Lalaziosiamonoi.it

Giornata speciale per un grande ex della Lazio. Marco Parolo compie infatti 38 anni. Dopo aver corso e lottato a centrocampo per tutta la carriera, adesso ricopre il ruolo di commentatore tecnico per Dazn. Ha trascorso ben sette stagioni con l'aquila sul petto in cui ha collezionato 265 presenze e 39 gol tra campionato e coppe varie. Ha inoltre vinto 1 Coppa Italia e 2 Supercoppe Italiane. A renderlo ancor più prezioso è il suo carisma da leader silenzioso. Poche parole e molti fatti. Un giocatore d'altri tempi difficile da trovare nel calcio odierno. Ieri sicuramente avrà gioito per il roboante successo della Lazio contro il Milan. D'altronde anche lui è andato a segno contro i rossoneri in una delle vittorie più belle ottenute nell'ultima decade. Tanti auguri Marco!