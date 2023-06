Lazio | Tanti auguri a Mattia Zaccagni: l'arciere spegne 28 candeline - FOTO

Fonte: Sportitalia

Scatta la mezzanotte e partono i festeggiamenti in casa Lazio. Mattia Zaccagni compie 28 anni. L'attaccante, acquistato dall'Hellas Verona, in biancoceleste è cresciuto e quest'anno ha realizzato la migliore stagione in carriera in termini realizzativi: 10 gol e 10 assist. Nella prossima stagione dovrà conferarsi giocando nel torneo più prestigioso d'Europa quale la Champions League. Il club capitolino ha fatto gli auguri all'arciere con un post dedicato sui canali social ufficiali. Anche i tifosi gli hanno voluto augurare un buon compleanno scatenandosi nei commenti. Per zaccagni sarà una settimana speciale visto che il 20 giugno si sposerà con Chiara Nasti.