Lazio, tanti auguri a un eroe del 26 maggio: il post della società - FOTO

Ederson Honorato Campos, meglio noto come Ederson, spegne oggi 38 candeline. Dal 2012 al 2015 alla Lazio, il centrocampista brasiliano verrà ricordato per sempre come uno degli eroi del 26 maggio 2013. Pochi sussulti nella sua avventura biancoceleste, poi il ritiro nel 2018 in patria con il Flamengo. La società capitolina lo ha omaggiato in questa giornata speciale con un post sui social.

Un totale di tre stagioni con l`Aquila sul petto per Ederson Honorato Campos, approdato in biancoceleste nel 2012. Il brasiliano aveva esordito in Serie A il 16 settembre 2012 sostituendo Antonio Candreva nel secondo tempo della partita contro il ChievoVerona, partita che finirà 3-1 per i biancocelesti. Il 30 settembre, dello stesso anno, aveva messo a segno il suo primo gol con la maglia biancoceleste contro il Siena, segnando di testa da calcio d`angolo, la partita finirà poi 2-1 per la Prima Squadra della Capitale. In totale, in biancoceleste Ederson ha collezionato 50 presenze, realizzando anche 5 gol. Il classe 1986 ha vinto anche un trofeo con la Lazio: è infatti uno degli eroi del 26 maggio, anche se in occasione della finale di TIM Cup contro la Roma è rimasto in panchina per gli interi 90 minuti.