Lazio, tanti auguri Romagnoli! E i tifosi lo riempiono d’affetto - FOTO

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Federico De Luca

Tanti auguri ad Alessio Romagnoli che spegne oggi 28 candeline. Il centrale, arrivato in estate a parametro zero dal Milan e di dichiarata fede biancoceleste, ci ha messo pochissimo a conquistarsi la fiducia di Sarri e la stima della gente laziale. La società gli ha fatto gli auguri con un post sui social. Tra i commenti i tifosi hanno riempito d'affetto il numero 13, sia per l'ottimo rendimento in campo sia perché ormai lo considerano un vedo beniamino. Tra i messaggi più frequenti "Auguri cuore laziale", "Laziale vero", "Adesso un gol per festeggiare", "Uno di noi", "Ai veri laziali battiamo le mani".