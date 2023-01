Lazio, tanti auguri Senad Lulic: l'eroe del 26 maggio

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Oggi è un giorno speciale anche per la storia della Lazio. E' il compleanno di Senad Lulic, l'uomo del destino autore del gol decisivo nella finale di Coppa Italia vinta contro la Roma nel 2013. Il laterale bosniaco spegne 37 candeline e il suo nome rimarrà per sempre impresso nel cuore dei tifosi biancocelesti e sulle pagine di storia laziale. La rete del 26 maggio non verrà mai dimenticata, così come la sua esultanza insieme ai suoi compagni e la gioia della Curva Nord alle sue spalle. Dopo l'addio alla Lazio nel 2021 da svincolato e dopo 10 anni di militanza, Senad non ha più vestito nessun'altra maglia ufficializzando il suo ritiro l'anno successivo. A settembre del 2022 ha ottenuto il patentino UEFA A a Coverciano che abilita ad allenare formazioni giovanili e squadre fino alla Lega Pro e consente di essere allenatore in seconda in Serie A e B. Chissà che il futuro di Senad e della Lazio non possa incrociarsi di nuovo...