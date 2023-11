Lazio, tanti auguri 'Vincenzino': eterna leggenda biancoceleste

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Federico Gaetano

In questo piovoso giorno di novembre un pensiero rapido fugge verso il passato. Ricorda le gesta e i sacrifici, ricorda l'amore condiviso e che da sempre lega i due nomi come fossero una cosa sola. Lazio e Vincenzo D'Amico. Un capitano, una leggenda, una bandiera che sventola soffiata dal vento della memoria e delle imprese. Quelle destinare a rimanere ben impresse nella storia biancoceleste, nella mente e soprattutto nel cuore dei suoi tifosi. In questo piovoso 5 novembre il pensiero non può che andare a chi se ne è andato troppo presto, a chi oggi avrebbe compiuto 69 anni ed è in qualche posto, sempre con un pallone tra i piedi, a dribblare ogni genere di ostacolo che gli si pone davanti, portando con sé quell'aquila fiera e ben impressa sulla maglia bianca e celeste, come i colori del cielo e della sua fede indissolubile.

UNA CARRIERA 'LAZIALE' - La carriera di 'Vincenzino', come lo chiamava e lo chiama ancora la sua gente, potrebbe essere un quadro. Uno di quelli con la cornice in legno e una targa sottostante, su cui è inciso il nome dell'opera: 'La Lazialità'. Inizia nel 1971, quando era ancora un giovane talento emergente della Primavera biancoceleste. All'età di 17 anni fa il suo esordio in Serie B, nella prima squadra allenata da Tommaso Maestrelli. Lo stesso allenatore che tre anni più tardi gli regalerà il sogno di essere uno dei titolari nell'anno del primo Scudetto nella storia della Lazio. L'apice di una carriera a soli 19 anni, un punto alto dal quale ci si può far male cadendo, ma non se si ha il suo carisma e la sua personalità. Vincenzo, infatti, diviene il capitano nel momento più arduo dei 123 anni: il calcioscommesse. Nel '80 eredita la fascia di Pino Wilson e caricandosi la squadra sulle spalle la conduce fino al termine della stagione, quando a giugno, per necessità finanziare, è costretto a trasferirsi al Torino contro la sua volontà e con il solo obiettivo di salvare la Lazio. Una separazione che D'Amico non può e non riesce ad accettare, al punto che un anno dopo s'impone per fare ritorno. Rinuncia ai soldi e alla Serie A, saluta i granata e si trasferisce in Serie B, per riprendere in mano la sua Lazio. È così che 'Vincenzino' la salva per la seconda volta, con una tripletta nella penultima giornata di campionato, decisiva per rimontare il Varese e regalare la salvezza ai suoi. Passano cinque anni prima che saluti definitivamente la Capitale. Nel 1986, quando per lui non c'era più spazio, si trasferisce alla Ternana, allenata dal suo compagno Mario Facco con cui ha condiviso gli anni della Banda Maestrelli. È qui che porta a termine una carriera nel segno della Lazio e della lazialità.

Oggi 'Vincenzino' avrebbe compiuto 69 anni. Oggi sarebbe stato il suo compleanno e l'avrebbe festeggiato con quel pensiero fisso, che ogni giorno della sua vita lo ha accompagnato nella mente e nel cuore. Oggi vive tra quelle bandiere che sventoleranno in eterno, sedendo tra miti e leggende della storia biancoceleste, orgoglioso di aver portato avanti una carriera fatta di alti e bassi, ma vissuta con una sola certezza in testa: combattere per la Lazio e per la sua gente. Tanti auguri Vincenzino!