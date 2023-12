Lazio, Tare e i retroscena di mercato: "Avevo preso Cavani! Poi Pastore e Kim..."

Fonte: Andrea Castellano - Lalaziosiamonoi.it

Presente negli studi di Cronache di Spogliatoio, l'ex direttore sportivo della Lazio Igli Tare ha ricordato i suoi tempi nella Capitale. In particolare, ha svelato alcuni importanti retroscena di calciomercato. Ecco le sue parole: "Avevo preso Cavani alla Lazio. All'ultimo Zamparini non me l'ha voluto dare. Era un prestito con obbligo di riscatto. E prima che andasse a Palermo avevo preso anche Pastore. Era ancora all'Huracan, abbiamo sbagliato intermediario. Avevamo informazioni sbagliate, feci anche un'offerta. Kim è un altro rimpianto. Quando era a Shanghai, avevamo fatto un'offerta, prima che andasse al Fenerbahce".