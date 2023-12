Lazio, Tare e il rapporto con Lotito: "Amore e odio, è stato una guida per me"

Fonte: Andrea Castellano - Lalaziosiamonoi.it

Tare e Lotito, insieme alla Lazio per 15 anni. È stato proprio l'ex direttore sportivo biancoceleste a parlare del suo rapporto con il patron negli studi di Cronache di Spogliatoio. Queste le sue parole a riguardo, tra alti e bassi nella loro esperienza nella Capitale: "Ho imparato tanto da lui, è una persona molto intelligente che sa fare calcio, anche se a volte a modo suo. È stato una grande guida. Io ho fatto 15 anni di amore e odio. Siamo stati veramente bene insieme. Lui sapeva quali erano i miei punti di forza, io sapevo che era sopra di me come grado. Lui poi era a conoscenza che poteva dire certe cose fino a un certo punto, poi mi doveva lasciar lavorare. Così siamo andati avanti. Io ho pensato di restare per tutta la vita alla Lazio, anche i miei figli sono laziali. Però in questo mondo si cambia in modo molto veloce. Avevo voglia di vedere il mondo fuori, e lavorare lontano dalla Capitale".