Lazio, Tare e l'addio di De Vrij: "Serviva chiarezza". E quel rigore contro l'Inter...

Stefan De Vrij nel 2018 ha lasciato la Lazio a parametro zero per accasarsi all'Inter. I tifosi biancocelesti ricordano ancora quel periodo, e non hanno perdonato il difensore olandese. Negli studi di Cronache di Spogliatoio, l'ex ds biancoceleste Igli Tare ha svelato alcuni retroscena a riguardo, spiegando come sono andate realmente le cose. Di seguito le sue parole.

"Non sono stato deluso da lui. Non mi è piaciuto il comportamento dei suoi agenti. Serviva chiarezza per tutto il percorso. Ma fa parte del nostro mestiere, sono cose che succedono. Lui era giusto schierarlo contro l'Inter (nel maggio 2018, gol di Vecino, ndr.), è sempre un professionista. È cresciuto tanto con la Lazio. Sarebbe stato anche il coronamento del suo percorso. È stato sfortunato che è stato decisivo sul rigore su Icardi, però ha sofferto la pressione emotiva. Poco prima era uscita la notizia della sua firma con l'Inter. Quando succedono queste cose ti viene da pensare male, ma conoscendo il professionista, non credo".