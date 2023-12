Lazio, Tare su Immobile: "Non va criticato, fa ancora la differenza e..."

Fonte: Andrea Castellano - Lalaziosiamonoi.it

Ciro Immobile nell'ultimo anno è stato sempre al centro delle discussioni riguardo il mondo Lazio. In molti l'hanno criticato, lui ha sempre risposto sul campo a suon di gol. Igli Tare è del pensiero che il numero 17 non debba essere attaccato, anzi. Proprio negli studi di Cronache di Spogliatoio, il direttore sportivo ha parlato del bomber biancoceleste e della sua situazione attuale nella Capitale. Ecco le sue parole: "Per gli altri segnare 7/8 gol in campionato è tanto, per lui è poco. Non peso che vada criticato, credo che debba essere capito. Immobile rimane sempre Immobile, quando è in forma è un giocatore che fa la differenza ancora. Non posso giudicare il feeling con Sarri. Credo che Immobile può dare ancora tanto. Negli ultimi due anni ha fatto tanti gol".