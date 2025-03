Lazio, Tavares tra Arabia Saudita e Benfica: le parole sul futuro

TUTTOmercatoWEB.com

Tavares è diventato uno dei punti di riferimento della squadra di Baroni, il suo apporto in campo si è rivelato di partita in partita fondamentale. I tifosi si sono affezionati a lui così come lui alla maglia e al club, al momento pensa solo a dare il meglio ma inevitabilmente un pensiero sul futuro c'è sempre. In merito, nell'intervista rilasciata in Portogallo, ha spiegato: "Se l'Arabia Saudita è una possibilità per il mio futuro? Penso che sia una questione di scelte e che dipenda dalla situazione in cui uno si trova. Ognuno lo sa da sé, ovviamente. Ora sono molto felice alla Lazio, sto crescendo calcisticamente, ma non dico che non potrà mai accadere. La Lega Saudita ha avuto tanti buoni giocatori e allenatori e sta diventando un campionato come gli altri. Ritorno al Benfica? Non posso escluderlo. È un club che mi ha aiutato molto, mi ha fatto crescere e mi ha spianato la strada per farmi arrivare fin qui".

