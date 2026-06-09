Lazio, Taylor si sposa: ecco quanto vale l'anello per la fidanzata
09.06.2026 16:30 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
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Kenneth Taylor si sposa. Il centrocampista della Lazio ha fatto la proposta di matrimonio alla fidanzata Jade Anna van Vliet che ha detto 'sì'. Secondo quanto raccontato dal portale RTL Boulevard, il valore dell'anello (di diamante bianco, quattro carati) comprato dall'olandese è stimato tra i 60mila e i 150mila euro. "Ha scelto un diamante bianco da quattro carati. Davvero pazzesco. Si è impegnato tantissimo", ha raccontato la ragazza ai microfoni di voetbalprimeur.nl. "Il fidanzamento lo avete praticamente visto. Saremmo dovuti andare a cena fuori, e invece siamo andati in un grandissimo parco a Miami. Lì mi ha chiesto di sposarlo. È stato molto bello e intimo", ha poi concluso.
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Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.