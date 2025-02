Lazio, Tchaouna carica la squadra: il messaggio social - FOTO

"Ottimo spirito di squadra, ora testa alla prossima partita". Ha esordito così, via social, Loum Tchaouna all'indomani del pareggio in casa col Napoli. La Lazio non è riuscita a portare via i tre punti, rimanendo con l'amaro in bocca al triplice fischio. Il francese ha voluto sottolineare l'atteggiamento positivo tenuto dalla squadra in campo e ha esortato i compagni a non mollare e a concentrarsi già sulla prossima sfida che sarà in trasferta col Venezia, sabato 22 alle 15.

