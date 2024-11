Come già successo a ottobre, Loum Tchaouna è stato convocato con la Francia Under 21 dal ct Baticle. Le giovanili dei Blues affronteranno l'Italia e la Germania rispettivamente il prossimo 15 e 19 novembre. L'esterno della Lazio raggiungerà il ritiro della sua Nazionale dopo la gara contro il Monza valida per la dodicesima giornata di campionato