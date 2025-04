Lazio Teqball, che vittoria: trionfo nella seconda tappa dell'EU Teq Games

Conclusa la seconda tappa degli EU Teq Games, organizzati dalla S.S. Lazio Teqball e dalla Fondazione S.S. Lazio 1900 ETS, al Palazzetto della FILJKAM di Ostia.

Ad aggiudicarsi la vittoria dell’evento internazionale - cofinanziato dall’Unione Europea e con partner le consorelle dell’European Multisport Club Association (EMCA) Aalborg Boldspilklub AF 1885 (Danimarca), Feyenoord (Paesi Bassi), Hask Mladost (Croazia), Olympiacos SFP (Grecia), Levski Sport for All (Bulgaria)- gli atleti e le atlete della S.S. Lazio Teqball.

Non solo una competizione sportiva, ma un'opportunità unica per promuovere stili di vita sani, l'inclusione sociale e l'uguaglianza di genere, temi cruciali la società odierna.

Andrea Paolini, Presidente della S.S. Lazio Teqball, sottolinea l'importanza di questo evento: "Una grande soddisfazione la vittoria dei nostri ragazzi, che abbiamo conosciuto al Liceo Plinio di Roma, a conferma della bontà del lavoro che abbiamo svolto nel corso degli anni per promuovere il teqball nelle scuole, anche nei quartieri più complessi. Il nostro obiettivo è rendere questo sport sempre più diffuso e praticato dai giovani".

Rèka Reichard, coordinatore di tutte le federazioni internazionali di Teqball (FITEQ): "Portare un grande evento internazionale come questo in una cornice come Roma è una grande vittoria per la S.S. Lazio Teqball, con la quale potremo diffondere sempre più nella Capitale d’Italia questo sport moderno e inclusivo”.