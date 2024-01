Lazio, terzini incompatibili: Sarri cambia le gerarchie in difesa

RASSEGNA STAMPA - La prima del 2024 vedrà la Lazio impegnata in trasferta a Udine. Biancocelesti a caccia del terzo successo consecutivo contro la squadra di Cioffi reduce dalla convincente vittoria sul Bologna. La notizia più importante per Sarri è il rientro di Lazzari dalla squalifica e il recupero di Romagnoli dall'infortunio al polpaccio.

Alessio sarà tra i convocati ma è in dubbio la sua presenza dal primo minuto viste anche le buone prestazioni della coppia Gila-Patric. Manuel invece dovrebbe riprendersi il suo posto da terzino destro con Marusic pronto a slittare a sinistra. Ancora nulla da fare per la coppia Lazzari-Pellegrini. Come riporta Il Corriere dello Sport, il mister li considera due laterali incompatibili: troppa spinta offensiva e poca copertura dietro. Dopo le due consecutive da titolare, Luca dovrebbe tornare in panchina.