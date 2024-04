Lazio, ti ricordi di Nani? Oggi brilla in Turchia e sogna di...

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il ricordo di Luis Nani alla Lazio non è dei più belli. L'esterno portoghese, arrivato nell'estate del 2017, non ha inciso come tutti si aspettavano e al termine della stagione non è stato riscattato dalla società biancoceleste. Oggi all'età di 37 anni gioca nell'Adana Demirspor (4 gol e 3 assist in 33 presenze) e dopo aver vinto tutto in carriera, entrando nella storia del calcio, non ha ancora alcune intenzione di abbandonare lo sport che ama, intenzionato a dare tutto per continuare a giocare nonostante gli infortuni:

"Ho avuto un grave infortunio al legamento crociato anteriore l'anno scorso ed ero molto vicino all'intervento chirurgico. Ma sono migliorato di settimana in settimana e ora mi sento molto in forma e fiducioso per giocare ancora. Se mi tengo in forma e continuo a essere professionale, come lo sono stato fino ad ora, penso di avere una possibilità di arrivare fino ai quarant'anni".