Lazio, tifosi vicino alla squadra: il dato sui tagliandi per la gare contro Udinese e Cremonese

Per Udine passa la corsa Champions della Lazio. La squadra di Sarri, reduce dal 2-2 dell'Olimpico contro il Lecce, vuole tornare al successo e vuole farlo alla Dacia Arena contro la squadra di Sottil. Come sempre accaduto in stagione i biancocelesti non saranno soli, anzi, i tifosi hanno risposto ancora una volta presente. A poco più di 24 ore dalla gara sono 1.137 i tagliandi venduti per il settore ospiti.

Non solo, anche in vista dell'ultima gara della stagione all'Olimpico, contro la Cremonese il dato è importantissimo. A otto giorni dal match sono già 8.000 biglietti venduti che sommati agli abbonati, 26.000, portano le presenze a quota 34.000.

Pubblicato il 20 maggio