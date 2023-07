Lazio, Tiribocchi: "Fan sfegatato di Immobile. In Italia è l'unico bomber che fa gol"

TUTTOmercatoWEB.com

Simone Tiribocchi, ex calciatore e commentatore, è intervenuto ai microfoni di TVPLAY. Tra i temi affrontati, soprattutto quello di Ciro Immobile legato alla Nazionale. Ecco le sue dichiarazioni: “Io sono un fan sfegatato e lo sarò ancora per un po’ di Immobile, mi dispiace che in nazionale abbia ricevuto tutte queste critiche perché è in assoluto l’unico centravanti che fa goal in Italia, è l’unico bomber, l’unico che si sa muovere da attaccante vero. Sta andando avanti con l’età, ci sono giocatori dietro interessanti, mi parlano molto bene di Mulattieri, lo vedremo quest’anno nella piazza giusta, mi piace molto Pinamonti, che quest’anno non ha reso come pensavo in una piazza come il Sassuolo che lancia molti giovani attaccanti. Scamacca mi piace perché ha personalità e non è un attaccante che potrà fare tantissimi goal, ma ci si potrà puntare per la personalità e per la prestanza fisica. C’è Belotti, ma aver fatto zero goal in campionato conta. Se andiamo a vedere i numeri, la meritocrazia, in questo momento dietro Immobile non c’è nessuno. Colombo è un ragazzo interessante, si vede che ha il goal nel sangue, però insomma ce ne vuole ancora, stiamo parlando di nazionale, sennò poi dopo gli obiettivi non arrivano e tutto il sistema viene sempre criticato”.