Lazio, tocca a Pedro e Isaksen: inizia la rotazione sulle fasce

RASSEGNA STAMPA - Inizia la settimana anti Juve. La Lazio si è ritrovata a Formello per allenarsi in vista del big match di sabato pomeriggio. Davanti ci sono i bianconeri travolti dallo scandalo Pogba. Mister Sarri riabbraccia Vecino e Pedro, entrambi reduci da uno stop. Come riporta Il Corriere dello Sport, lo spagnolo insieme a Isaksen è pronto ad entrare nel vivo della stagione. Dovranno iniziare a carburare e a garantire un po' di riposo a Felipe Anderson e Zaccagni. Dalle prossime giornate partirà l'alternanza sulle fasce con il Comandante che potrà contare su quattro esterni tutti diversi tra loro e gestirli a suo piacimento. Nei prossimi giorni rientrano i Nazionali, poi c'è la Vecchia Signora da battere.