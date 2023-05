Lazio, Tognazzi: "Contento per Romagnoli, è andato nella squadra che ama"

TUTTOmercatoWEB.com

Poco meno di 24 ore al big match di San Siro tra Milan e Lazio, gara cruciale per la corsa Champions. In vista della sfida ha detto la sua ai microfoni di Radiosei l'attore Gianmarco Tognazzi: "La scorsa stagione il Milan è andato oltre le aspettative. La squadra ha ripreso il cammino grazie alle vittorie contro il Napoli, ma poi è tornata a buttare via dei punti che potrebbero risultare decisivi al termine della stagione. Bisogna fare un’analisi profonda e capire perché la squadra non riesce a chiudere le partite e questo la porta a sprecare tante energie nel tentativo di recuperare partite che non si mettono bene. Cremonese? C’è stato lo zampino di Ugo, la metto così per cercare di non incazzarmi. Credo che nel momento in cui una squadra si senta arrivata, poi incorra nel rischio di batoste. Per questo penso che gli ultimi risultati incideranno, sono state sprecate occasioni molto importanti”.

ROMAGNOLI - “Sono felice per Romagnoli, perché è finito nella squadra che ha sempre amato. La Lazio sta facendo molto bene questa stagione, non mi sarei aspettato questo campionato con Sarri e soprattutto, con questo Immobile troppo spetto infortunato. Mi auguro non esca un pareggio domani”.