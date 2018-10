Lazio, Tommaso Paradiso: "Al Fanta punto su Correa!"

Sulla sua fede biancoceleste non si discute. Un amore che parte da lontano, quello di Tommaso Paradiso per la Lazio. Sulle pagine di Fuorigioco, l'inserto settimanale della Gazzetta dello Sport, il frontman dei Thegiornalisti è tornato a parlarne: "Sono tifoso perché mio zio Foffo mi ha fatto innamorare della Lazio. Mi portava lui allo stadio da bambino. Poi ci sono andato con Ermanno Pansa, ora allenatore dell'Atetico Vescovio. C'è un legame importante con mio zio e con tutta la mia famiglia. Mi sono innamorato dei giocatori dell'era Cragnotti. Fortissimi, vincevano. Boksic, Signori, Casiraghi, i primi veri miti. Poi Nesta, Stam , Peruzzi, Mihajlovic, Simone Inzaghi che ci allena adesso. Dove ho come simboli i giocatori dell'era Lotito, a partire da Ciro Immobile. Se lo conosco? Non ancora, ma ho visto che posta qualcosa con le mie canzoni. Mi sono ritrovato con lui e Inglese come attaccanti al Fantacalcio. Mi piacciono. Volevo prendere anche Icardi, ma non sono riuscito". A proposito di Fantacalcio: "Marchetti e Radu in porta, Fazio, Zampano del Frosinone, Masiello in difesa. Ho voluto Kessie a centrocampo, ma anche due laziali come Leiva e Correa".