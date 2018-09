Lazio, Tommaso Paradiso: "Mi manca Felipe Anderson, quest'anno sarà dura"

Nei suoi pensieri la Lazio c'è sempre. È seconda solamente al nuovo disco Love, grazie al quale Tommaso Paradiso e i suoi TheGiornalisti sono stati protagonisti indiscussi anche dei tormentoni dell'estate 2018. Ecco infatti che il cantante, noto tifoso biancoceleste, esordisce così ai microfoni di GazzettaTv: "Ti mando un vocale di dieci minuti soltanto per dirti quanto sono laziale!". E dopo il ritornello, riarrangiato per l'occasione, dice la sua su quello che sarà il percorso della Lazio: "Sarà una stagione molto più difficile rispetto all'anno scorso. La Lazio è rimasta quasi come quella della stagione passata, ma purtroppo abbiamo perso Felipe Anderson. Era l'unico insieme a Keita - che però è andato via due anni fa - che sulla fascia prendeva la palla e saltava l'uomo. Adesso creare una manovra d'attacco è più complicato. Dovremo faticare di più per arrivare tra le prime quattro".