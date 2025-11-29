Lazio, Tommaso Paradiso scatenato: è guerra contro Lotito

Il cantautore Tommaso Paradiso si è scagliato contro l'operato di Lotito in più occasioni. Nelle ultime ore non ha tirato una freccia, ma l'intero arco.

Tommaso Paradiso è un fiume in piena. Dopo l'attacco nel suo ultimo album e la frecciata pubblicata su Instagram, il noto cantautore di fede biancoceleste ha sparato a zero su tutta la situazione nel mondo Lazio in un'intervista promozionale rilasciata a Radio Zeta. Di seguito il suo sfogo:

"La questione Lazio è vissuta solo dai romani di sponda laziale, solo noi sappiamo e conosciamo il dramma che stiamo vivendo. Noi non vogliamo vincere lo Scudetto, noi non vogliamo arrivare in Champions League, noi vogliamo semplicemente che Claudio Lotito lasci la Lazio. Il nostro scopo è solo questo, non abbiamo altri obiettivi, non devo aggiungere altro".

"Voi non potete capire quello che ci sta facendo vivere. C'è chi pensa che la Lazio, proprio perché sta soffrendo così tanto in questo momento, non vada lasciata da sola e quindi bisogna andare allo stadio. Invece c'è chi pensa che proprio per dare un segnale forte di cambiamento, soprattutto al Presidente, bisognerebbe lasciare lo stadio vuoto. Per far capire, noi finché ci sei tu noi qua non c'entriamo più. Io da che parte sto? Dalla seconda, senza battere ciglio".

"Siamo l'unica squadra nel mondo alla quale è stato impedito di fare calciomercato. E lo sai perché? Perché il Presidente Lotito, per sbloccare questo fantomatico mercato, sai quanto doveva mettere? 3 milioni di euro. Non li ha messi, 3 milioni di euro. Gli indonesiani vanno a comprare il Como e questo mi fa rodere il c*lo, capito? Il Como. Non sono un antiromanista, questo ci tengo a dirlo. A me piace questa sana competizione. Cioè per esempio tu entri a Roma, vedi la città tappezzata di giallorosso, lui l'ha levata, ha fatto sparire la Lazio da Roma".