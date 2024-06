Lazio, Tommaso Paradiso: "Sembra di stare all'osteria. Mancano tre principi..."

Il commento sotto al posto delle dimissioni di Tudor è una lettera aperta alla società, è un laziale che chiede che gli venga restituita la dignità di esserlo, che gli venga riconsegnata la sua Lazio. Parole che sono più un nodo alla gola che si scioglie scrivendo, la consapevolezza di un momento complicato, l'assenza totale di quella vicinanza di cui l'ambiente laziale avrebbe bisogno ma che, in realtà, non c'è quasi mai stata. Esprime il suo dolore e la sua delusione Tommaso Paradiso e, a poche ore di distanza,, spiega il suo pensiero ai microfoni di Radiosei, individuando tre principi fondamentali che oggi nella Lazio sono assenti.

"È come se alla Lazio come società mancassero dei principi fondamentali. Uno di essi è l’amore: non sento mai da parte di Lotito e ora di Fabiani parole di condivisione con i tifosi. Già abbiamo Lotito con quel tono aggressivo e riottoso, adesso si aggiunge anche Fabiani, che magari sarà bravissimo, ma che usa gli stessi modi del Presidente. Nessuno parla con amore ai tifosi, non li abbraccia nessuno. È sempre uno contro tutti. Un altro principio fondamentale che manca è la comunicazione: comunicare il mondo Lazio ai media e cercare di far vedere quanto è bello, è cosa totalmente sconosciuta. La Fiorentina e il Bologna hanno fatto conferenze stampa per spiegare strategie, per presentare i desiderata della nuova stagione. Noi siamo ancora all’osteria e parliamo ancora di principi morali ed etica. Adesso hai una piazza totalmente depressa e hai il dovere di fare uno sforzo per prendere qualcuno che la possa smuovere. Esattamente come ha fatto De Laurentiis con Conte. Il terzo principio fondamentale è il bilancio. Non c’è forza economica e il tifoso è scoraggiato perché quando si potrebbe fare un passo in più, si dice sempre che non ci sono i soldi. In città siamo sempre stati di meno, ma quando andavi a scuola con la maglia della Lazio ti rispettavano ed eri fiero. Oggi se mandi un ragazzino a scuola con la maglia della Lazio, viene deriso".