Lazio, Toni Malco: “Lezione di calcio all’Olimpico. Mercato? Caicedo ha risposto..."

Una Lazio spettacolare si rende protagonista di un convincente 5-1 ai danni della Spal nella gara di questo pomeriggio giocata all'Olimpico. A decidere le sorti del match, le doppiette di Ciro Immobile e Felipe Caicedo, a cui si è sommato il primo gol in maglia biancoceleste di Bobby Adekanye. Al termine della partita, Toni Malco, cantante e tifoso della Lazio, ha analizzato la gara ai nostri microfoni: “Lazio spettacolare? Ci voleva una Lazio col calcio champagne, oggi abbiamo veramente assistito ad una gara bellissima, lezione di calcio alle ore 15 allo stadio Olimpico. Possiamo essere solamente felici di questa squadra, e guarda al futuro con gioia e speranzosi di goderci ancora tante belle partite. Guardare chi ci sta sopra? Viviamo giornata dopo giornata, cerchiamo di mantenere i piedi per terra, che questa è la forza della Lazio. Godiamoci questa Lazio fino in fondo, senza entusiasmi eccessivi. Calciomercato? Abbiamo favorito gli equilibri di uno spogliatoio, che un nuovo acquistato avrebbe potuto disturbare. Caicedo oggi ha dato una grande risposta”.

